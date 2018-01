FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Fiat Chrysler von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 13 Euro belassen. Angesichts des deutlichen Kursanstieges seit August sei der Markt zu optimistisch, was die Bewertung der Komponententochter Magnet Marelli sowie eine zeitnahe Abspaltung von Maserati und Alfa Romeo betrifft, schrieb Analyst François Maury in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der letzte Schritt, um die für 2018 gesteckten Ziele etwa beim Gewinn zu erreichen, sei für den italienischen Autobauer eine große Herausforderung./tih

Datum der Analyse: 05.01.2018

