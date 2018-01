HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Software AG von 41 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das "Internet der Dinge" sollte bei dem Softwarekonzern in diesem Jahr für Wachstum sorgen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er überarbeitete daraufhin seine Schätzungen und verschob außerdem den Bewertungszeitraum nach vorne./tih/la

Datum der Analyse: 05.01.2018

