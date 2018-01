Hannover - Der Markit-Composite Index ist im Dezember für den Euroraum nach endgültigen Zahlen um 0,6 auf 58,1 Zähler geklettert, für Deutschland erreichte er 58,9 Punkte (+1,6 Punkte), so die Analysten der Nord LB.Die Zahl der Stellen in der Privatwirtschaft in den USA sei nach Angaben des Personaldienstleisters ADP im Dezember um 250.000 Personen gewachsen. Experten hätten lediglich mit 190.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet.

