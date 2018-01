Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge jüngster Anzeichen einer Entspannung in der Krise zwischen Deutschland und der Türkei wird Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Samstag mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu zusammenkommen. Wie das Auswärtige Amt bekanntgab, empfängt Gabriel seinen türkischen Amtskollegen "zu einem Besuch und Gesprächen in seiner Heimatstadt Goslar". Beide Politiker wollen am späten Vormittag Statements abgeben. Gabriel hatte Cavusoglu im November in Antalya besucht.

Cavusoglu warb vor dem Besuch für einen "Neustart" im deutsch-türkischen Verhältnis. Beide Länder sollten ihre Beziehungen, wie schon seit 300 Jahren, "in Freundschaft und Zusammenarbeit" fortführen, schrieb der türkische Außenminister in einem Gastbeitrag für die Funke-Mediengruppe. "Das geht jedoch nur, wenn wir die gegenwärtige Krisenspirale in unserem Verhältnis durchbrechen." Daher solle ein neuer Rahmen des gegenseitigen Verständnisses entwickelt werden. Größter Streitpunkt zwischen Berlin und Ankara ist weiter die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel.

