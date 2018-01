Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben am Freitag leicht nach und beschließen die erste Handelswoche des neuen Jahres mit einem Minus von ca. 0,4 Cent bzw. Rappen pro Liter. Die Wochenbilanz zeigt damit nur einen geringen Anstieg, der Heizölpreise und es bleibt abzuwarten, ob der Teuerungsdruck über das Wochenende weiter nachlässt. Zumindest was die Unterstützung weiter ...

