- BARCLAYS CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 485 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 760 (685) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 760 (685) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 19 (37) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1300 (1550) PENCE - 'SELL' - CANACCORD RAISES WILLIAM HILL TO 'BUY' ('HOLD') - CITIGROUP CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 30 PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS PENNON GROUP TARGET TO 690 (710) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 170 (175) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2725 (2635) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - DEUTSCHE BANK CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 33 (37) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.05% TO 7692 (CLOSE: 7695.88) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 25 (36) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2000 (1500) PENCE - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1900 (1980) P - JPMORGAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 26 (38) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 350 PENCE - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 725 P - MS CUTS PAGEGROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 415 (458) PENCE - MS RAISES HAYS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - PT 176 (149) PENCE - RBC RAISES ABCAM TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1250 (1130) PENCE - UBS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 800 (830) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MORRISONS PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1390 (1330) PENCE - 'NEUTRAL'



