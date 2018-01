Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im Dezember leicht nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 1,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten diesen Rückgang erwartet. Im November hatten die Verbraucherpreise mit einer Rate von 1,5 Prozent zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, blieb im Dezember stabil. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate verharrte bei 0,9 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 1,0 Prozent gerechnet.

Die EZB hat damit begonnen, ihren geldpolitischen Stimulus langsam zurückzufahren. Mit Jahresbeginn hat sie ihre monatlichen Wertpapierkäufe von 60 auf 30 Milliarden Euro reduziert. Trotz der massiven Ausweitung der Geldmenge ist die Inflation in den letzten Jahren nur zaghaft gestiegen. Nach den jüngsten Projektionen der EZB wird das Inflationsziel selbst im Jahr 2020 noch verfehlt.

