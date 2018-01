Die Bullen beißen sich durch bei der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554). Die seit Ende November eingelaufenen Meldungen über neue Aufträge haben beeindruckt und führen dazu, dass immer mehr Marktteilnehmer die Welle an immer tieferen Kurszielen der Analysten nicht mehr allzu ernst nehmen. Wir hatten diese von Goldman Sachs angeführte Welle an Kurziel-Senkungen in den letzten Wochen kritisch begleitet, weil sie ebenso mit dem Lineal verlängert wirkte wie das sture Anheben von Kurszielen bei Aktien, die die vorherigen Ziele überboten haben. Bei solchen Dauer-Kursraketen kann es ebenso schnell erheblich abwärts gehen - im TecDAX finden sich bereits einige Beispiele dafür - wie scheinbar nur nach unten laufende Aktien in solchen Situationen eine Wende schaffen können. Was zwar länger dauert als eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...