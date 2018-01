Apple drosselt die Leistung der iPhones. Dass Nutzer ihre Smartphones in schnellem Takt wieder tauschen, hat aber andere Gründe.

Ein Teenager hat Apple dazu gebracht, einzugestehen, was viele dem Konzern seit Langem unterstellen: dass er die Leistung von iPhones mit älteren Akkus mitunter per Software senkt. Im Internet hatte ein Schüler aus Tennessee die Welt wissen lassen, welch sonderbare Erfahrungen er mit seinem iPhone gemacht hat - und damit eine Diskussion darüber ausgelöst, wie Hersteller die Lebensdauer von Handys heimlich steuern.

Dass Apple über die Software so lange schwieg, hält Harald Wieser für fatal. Nicht nur für den Konzern, der von einem empörten Kunden in den USA schon auf die wahnwitzige Summe von 999 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt wurde. Den Ökonomen, der an der Universität von Manchester die Nutzungsdauer von Smartphones in einer scheinbar immer schnelllebigeren Zeit untersucht, stört, dass bislang nur über die Schäden für Kunden diskutiert wird. Und nicht darüber, was das hohe Tempo, in dem viele ihre Smartphones tauschen, für die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern wie Foxconn oder auch für die Umwelt bedeutet. "Ein Jahr mehr, in dem ein Smartphone in Gebrauch ist, senkt den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid um etwa ein Drittel, weil das meiste in der Fertigung und der Gewinnung von Ressourcen anfällt", sagt Wieser.

Und es ...

