Im letzten Jahr legte der US-Technologie-Index Nasdaq 100 um 31 Prozent zu. Nachdem er das Jahr 2016 mit 4864 Punkten beendet hatte, kletterte er in den folgenden zwölf Monaten bis Ende 2017 auf 6396 Punkte nach oben. Sein letztes Vorjahreshoch von 6513 Punkten konnte der Index bereits Anfang des neuen Jahres wieder übertreffen und verschob sein Allzeithoch mit großen Schritten gestern auf 6603 Punkte nach oben. Das Interesse an den 100 US-Technologiewerten mit der größten Marktkapitalisierung scheint unvermindert, obwohl der Sektor im Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 6290 und 6830 Punkten beschrieben werden kann, auch zwischenzeitlich einmal zur Schwäche neigte und Gewinne mitgenommen wurden. Aber die Sorge um eine zu hohe Bewertung der Aktien wurde bislang stets nach einer relativ kurzen Zeit wieder zerstreut. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, die Google-Holding Alphabet und Microsoft kommen zusammen als die sechs sogenannten FAANG+M-Aktien auf ein Indexgewicht von 45 Prozent. Das bedeutet, dass sie in der Lage sind, den Nasdaq 100 maßgeblich zu bewegen. Am US-Markt bestimmen derzeit weiter die Käufer das Geschehen, ...

