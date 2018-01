Anteilseigner von Nokia benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment verlor in den vergangenen 6 Monaten ganze 27% an Wert und hat am 12. Dezember ein neues 12-Monats-Tief bei 3,85 Euro markiert. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nokia von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5 auf 4,20 Euro gesenkt. Er blicke nun vorsichtiger auf die Umsatz- und Margenentwicklung...

