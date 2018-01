Paris - Fortgesetzte Kursgewinne in den USA sowie in Asien haben Europas Börsen im neuen Jahr weiteren Schwung verliehen. In Grossbritannien und der Schweiz erreichten die Leitindizes an diesem Freitag neue Rekordstände. Marktteilnehmer sehen in der Neujahrsrally vor allem "reichlich Vorschusslorbeeren für die am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA", wie Jochen Stanzl von CMC Markets sagte. Daher schliesst er Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf nicht aus. Stützend wirke zudem die Annäherung von Süd- und Nordkorea, hiess es.

Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, legte am späten Vormittag um 0,94 Prozent auf 3602,53 Punkte zu und arbeitet damit auf ein Wochenplus von 2,8 Prozent hin. In Paris kletterte der CAC 40 um 0,85 Prozent auf 5459,97 Punkte. Der Euro gab wieder leicht nach und wurde mit 1,2048 US-Dollar gehandelt. Seine Stärke trübte zuletzt perspektivisch die Aussichten für Exportunternehmen aus der Eurozone.

Der britische FTSE 100 stieg auf ein Rekordhoch bei etwas mehr als 7717 Punkten, bevor er leicht zurückkam und zuletzt ...

