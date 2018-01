Berlin - Laut chinesischem Horoskop wird 2018 das Jahr des Hundes sein, es verspricht somit ein gutes Jahr zu werden, aber nach den astrologischen Experten wohl auch ein anstrengendes, so Jens Herdack, CEFA, CIIA bei der Weberbank.Was erwarte die Kapitalmärkte in den nächsten zwölf Monaten? Auch 2018 würden die Notenbanken bedeutende Akteure an den Finanzmärkten bleiben. Anfang Februar stehe zunächst die Staffelstabübergabe von Janet Yellen an den von Donald Trump nominierten neuen US-Notenbankchef Jerome Powell an. Allerdings erscheine dieser Übergang im Vergleich zu anderen Trump-Entscheidungen wenig spektakulär. So gelte Powell als anerkannter und erfahrener Notenbanker, der die bisherige Politik der US-Notenbank FED fortsetzen sollte.

