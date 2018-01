München (ots) - Moderation: Isabel Schayani



Geplante Themen:



Türkei - Akademiker suchen neues Standbein / Mehr als 150.000 Menschen hat die türkische Regierung als Folge des Putschversuchs im Juli 2016 entlassen oder suspendiert, darunter tausende Akademiker. Arbeitslosengeld erhalten die ehemaligen Staatsbediensteten nicht, auch ihre Rentenansprüche sind hinfällig. Kemal Inal näht gemeinsam mit seiner Frau Ledertaschen. Früher war er Professor für Kommunikationswissenschaft an der Gazi Universität in Ankara. Heute sammelt er die Geschichten der Betroffenen und besucht sie dort, wo sie putzen, kellnern, backen, als Handwerker arbeiten oder in einem Dönerladen. (Autorin: Katharina Willinger/ARD Studio Istanbul)



Libanon - Isra kann wieder hören / Das Lachen hat Isra nicht verlernt. Geboren ist sie in Aleppo, aufgewachsen mit den Explosionen der Bomben. Zuerst zitterte Isra am ganzen Körper, dann bekam sie Fieber, dann hörte sie immer weniger. Vor fünf Jahren floh die Familie in den Libanon. Viele syrische Kinder haben ihr Gehör verloren, durch Explosionen, durch Entzündungen, die nicht behandelt wurden, durch mangelnde Hygiene. Aber einigen wird nun geholfen. Auch Isra hat Glück, sie darf für ein Jahr eine Gehörlosenschule besuchen und bekommt ein Hörgerät. (Autor: Volker Schwenck/ARD Studio Kairo)



Italien - Menschenhandel in Turin / Die Nigerianerin Princess Okokon ist unermüdlich: Abends besucht sie heimlich die jungen Zwangsprostituierten auf dem Turiner Strich und bietet ihnen ihre Hilfe an. Tagsüber spricht sie mit Migrantinnen, die Opfer des nigerianischen Menschenhandels werden könnten. Sie kümmert sich um jene, die sich in geheime Unterkünfte flüchten aus Angst vor ihren Schleppern. Die immer jüngeren Sexsklavinnen werden von Turin nach Frankreich, in die Bordelle Deutschlands ebenso wie nach Dänemark und Norwegen geschickt. (Autoren: Chiara Sambuchi/Michael Strempel)



Indien - Das perfekte Baby / Fleisch ist verboten. Sex auch. Aber hinduistische Rituale sind für Eltern, die sich das perfekte Kind wünschen, erlaubt. "Unser Kind soll intelligent und gesund sein. Es soll helfen, aus Indien eines der führenden Länder der Welt zu machen", sagt ein Vater. Wer zu Doktor Narvani kommt, ist meist davon überzeugt, dass Indien vom rechten Weg abgekommen ist, durch muslimische, christliche und materialistische Einflüsse. Erfolgreich wirbt sie mit Bildern hellhäutiger Babys, ein verbreitetes Schönheitsideal und unter Hindu-Nationalisten der Beweis für Reinrassigkeit. (Autor: Markus Spieker/ARD Studio Neu Delhi)



Sansibar - Schwimmen ist für alle da / Das Meer, nie hätte Siti Haji gedacht, dass es ihr Leben so verändern würde: "Viele meinen, Schwimmen sollten nur die Männer. Frauen müssten das nicht können. Aber das ist nicht wahr", sagt Siti. Die 25-Jährige ist Muslima, sobald sie das Haus verlässt, trägt sie den Hijab. Doch trotz vieler Widerstände, Siti hat es gewagt und schwimmen gelernt. Jetzt verdient sie ihr eigenes Geld, in dem sie jüngere Mädchen unterrichtet. Unterstützung bekommt sie ausgerechnet vom Lehrer der Koranschule. Und genau diese Koranschule ist plötzlich besonders beliebt. (Autorin: Caroline Hoffmann/ARD Studio Nairobi)



Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert Roth



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Rückfragen an: WDR-Pressestelle, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de