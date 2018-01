Der anhaltende Aufschwung an den US-Börsen und in Asien treibt auch den DAX weiter nach oben. So kletterte das deutsche Börsenbarometer inzwischen über die Marke von 13.300 Punkten. Am Nachmittag kommen wichtige Daten aus den USA. Unterdessen erreichten die Aktien des Autozulieferers und Lichttechnikspezialisten Hella im MDAX ein neues Rekordhoch. Unter Druck stehen dagegen die Papiere von Dialog Semiconductor im TecDAX. Holger Scholze berichtet.