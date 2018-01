Im lukrativen Geschäft der Weltraumtransporter möchte sich SpaceX mit seiner Rakete Falcon Heavy weit vorn platzieren. Der bevorstehende Jungfernflug der derzeit leistungsstärksten Rakete wird aber kein Selbstläufer.

Drei Autos haben bislang den Weg ins All gefunden: Als stumme Zeugen der Nasa-Mondmissionen Apollo 15, 16 und 17 stehen diese LRV (Lunar Roving Vehicle) noch heute auf dem Erdtrabanten. Jetzt soll der Wagenpark im All um ein weiteres Fahrzeug erweitert werden, ein im Vergleich zu den futuristisch anmutenden Mondautos deutlich alltagstauglicheres Modell: Tesla-Chef Elon Musk will seinen eigenen Tesla Roadster ins All schicken.

"Das Ziel ist der Mars", twitterte Musk vergangenen Dezember und schob gleich nach, dass sein Roadster wohl eine Milliarde Jahre im tiefen All unterwegs sein dürfte - falls er beim Aufstieg in den Weltraum nicht explodiere. Doch eigentlich spielt der Elektroflitzer bei dem für diesen Januar geplanten Flug eher eine Nebenrolle. Star der Veranstaltung, deren genaues Datum noch offen ist, wird die neue Schwerlastrakete Falcon Heavy sein, die zu ihrem Jungfernflug ...

