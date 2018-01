Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz besucht seine deutsche Kollegin erst am 17. Januar. Die rechtskonservative Regierung in Wien geht auf Distanz zu Berlin. Das zeigt sich auch in der EU- und Flüchtlingspolitik.

Malerischer kann der Selbstfindungsprozess der neuen Regierung in Österreich nicht inszeniert werden. Das romantische, auf einem Hügel gelegene Schloss Seggau in der weinseligen Südsteiermark, unweit der Grenze zu Slowenien, ist ein landesweit bekanntes Genießerhotel. In das historische Gemäuer hat sich die 14-köpfige Ministerriege aus der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ für zwei Tage zurückgezogen. Die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) initiierte innere Einkehr vor dem Dreikönigstag ist allerdings auch notwendig. Denn die neue Regierungsmannschaft kennt sich kaum untereinander. Mit Ausnahme des 31-jährigen Kurz, der zuvor als Chefdiplomat gedient hat, hat vorher kein einziges Regierungsmitglied ein Ministeramt bekleidet.

Die Unerfahrenheit seiner Führungsriege ist für den selbstbewussten ÖVP-Chef ein Vorteil. Denn die große Linie gibt er innerhalb der Rechtsregierung quasi im Alleingang vor. Das gilt insbesondere in der Europapolitik. Die über Jahrzehnte gepflegte enge Partnerschaft mit Deutschland gehört endgültig der Vergangenheit an. Kurz lässt Merkel schlichtweg links liegen. Erst knapp vier Wochen nach seiner Vereidigung findet der österreichische Kanzler Zeit, seine deutsche Kollegin zu besuchen. Am 17. Januar wird der ehemalige Jura-Student der promovierten Physikerin im Berliner Kanzleramt seine Aufwartung machen. Das bestätigten österreichische Kanzleramtskreise am Rande der österreichischen Regierungsklausur.

Den Termin interpretieren Diplomaten als klaren Fingerzeig. Berlin ist nicht mehr die erste Adresse für Österreich in der überfälligen Neuausrichtung der Europa-Politik. Vor diesem Hintergrund ist es aus der Sicht von Kurz auch sinnvoll, bereits fünf Tage zuvor den französischen Staatspräsident Emmanuel Macron in Paris zu besuchen. Schon sein Amtsvorgänger Christian Kern (SPÖ) suchte die Nähe zu dem charismatischen, jugendlichen Politiker im Elysée-Palast. Kurz ist auf der Suche nach neuen Partnern. Zum weltberühmten Neujahrskonzert im Wiener Musikverein hatte der ÖVP-Chef seinen niederländischen Kollegen Mark Rutte eingeladen. Beide verstehen sich gut in Sachen Migrations- und EU-Politik.

Das Verhältnis von Kurz zu Merkel ist seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 beeinträchtigt, manche in Wien meinen auch, es sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...