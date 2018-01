Basel (ots) - Der Umsatz der Coop-Gruppe stieg um 3,0 % auf CHF

29,2 Milliarden. Coop gewann im Detailhandel erneut Marktanteile und

übertraf den Vorjahresnettoerlös um 1,4 %. Sehr erfreulich

entwickelten sich Grosshandel und Produktion mit einem Zuwachs von

6,0 %.



Detailhandel



Der Nettoerlös im Detailhandel belief sich auf CHF 17,4

Milliarden. Die Coop-Supermärkte steigerten die Kundenfrequenz um

gute 5,7 % und übertrafen mit CHF 10,3 Milliarden Nettoerlös das

Vorjahresniveau. Die Fachformate legten im Nettoerlös um 2,8 % auf

CHF 7,1 Milliarden zu. Im Bereich Heimelektronik baute Coop ihre

Position als Marktleaderin mit über CHF 2,0 Milliarden Nettoerlös

weiter aus.



Grosshandel / Produktion



Im Geschäftsbereich Grosshandel / Produktion stieg der Nettoerlös

um 6,0 % auf CHF 13,0 Milliarden. Die Transgourmet-Gruppe

erwirtschaftete einen Nettoerlös von CHF 9,1 Milliarden. Transgourmet

konnte damit um 6,0 % zulegen und ihre Position als zweitgrösstes

Unternehmen im europäischen Abhol- und Belieferungsgrosshandel weiter

ausbauen.



Online



Weiterhin auf Wachstumskurs ist der Online-Handel der Coop-Gruppe.

Der Nettoerlös betrug CHF 1,7 Milliarden, was einem Wachstum von 18,8

% entspricht. Im Detailhandel stieg der Nettoerlös im Online-Geschäft

um 19,8 % auf CHF 675 Millionen an. Der Online-Supermarkt Coop@home

verzeichnete ein sehr gutes Wachstum von 10,5 % und erzielte einen

Nettoerlös von CHF 142 Millionen. Auch die Online-Shops im Bereich

Heimelektronik mit Microspot, Nettoshop, Fust und Interdiscount

konnten ihren Erfolgskurs weiter fortführen und legten um 22,8 % auf

CHF 422 Millionen zu. Im Grosshandel wuchs der Nettoerlös im

Online-Geschäft um 18,2 % auf CHF 1,0 Milliarde.



Nachhaltigkeit



Die Nachhaltigkeits-Eigenmarken und -Gütesiegel im Detailhandel

entwickelten sich auch 2017 sehr erfreulich. Der

Nachhaltigkeitsumsatz wuchs um 5,6 % auf über CHF 3,7 Milliarden.



Die Bilanzmedienkonferenz findet am 15. Februar 2018 statt.



