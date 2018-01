Die Börsenblogger um 12: DAX kennt kein Halten mehr! Commerzbank will weiter angreifen

Nach dem gestrigen Kurssprung geht die Börsen-Party am Freitag weiter. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) legt am Mittag mehr als 1 Prozent zu. Damit ist nun selbst das Allzeithoch bei 13.525 Punkten in greifbare Nähe gerückt. Am Nachmittag gilt es jedoch die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten im Blick zu behalten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 13.320

MDAX +0,5% 26.877

TecDAX +0,2% 2.628

SDAX +0,4% 12.219

Euro Stoxx 50 +1,0% 3.603

Die Topwerte im DAX sind Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Volkswagen (WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005). Nicht ganz so gut läuft es heute für die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Dafür konnte das Papier in 2017 überzeugen. Und auch 2018 dürfte nicht allzu schlecht werden. Zudem lohnt sich der Blick auf Rohstoffe und Edelmetalle wie Gold. Vor allem, wenn man die Entwicklung an den Devisenmärkten in die Analyse miteinbezieht.

