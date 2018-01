Die CSU hofft, mit einer Steuerreform und sozialen Wohltaten die SPD für ein Bündnis gewinnen zu können. Die vollen Haushaltskassen helfen dabei. Eine Überraschung gibt es vor den Sondierungen beim Solidaritätszuschlag.

Hinter verschlossenen Türen im Gemäuer des Kloster Seeon, nahe dem Chiemsee, sprach Horst Seehofer Tacheles. "Ein Scheitern wegen uns, ohne triftige Gründe darf es nicht geben", zitieren ihn Teilnehmer der alljährlich stattfindenden Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten. Der Parteichef habe auf den "immensen finanziellen Spielraum" angesichts voller Staatskassen hingewiesen.

In der Tat: Die Kassen des Bundes sind voll. Bereits bei den Verhandlungen mit FDP und Grünen hatte die Union den finanziellen Spielraum für Steuersenkungen und politische Maßnahmen von 37 auf 45 Milliarden Euro erhöht. Nun könnte es noch mehr werden, damit zumindest im zweiten Anlauf mit der SPD eine Koalition zustande kommt und nach der Bundestagswahl vom 24. September 2017 endlich eine Regierung gebildet werden kann.

Wie wichtig das Geld sein wird, um Union und SPD zu einer neuerlichen Auflage der Großen Koalition zu bewegen, zeigt der Zeitplan für die Sondierungsgespräche. Am Sonntagmorgen werden sich die die drei Partei- sowie die drei Fraktionsvorsitzenden treffen. Während dann ab Mittag die einzelnen Arbeitsgruppen ihre Pläne beraten, werden die Finanzpolitiker bereits ausloten, wie viel Geld zur Verfügung steht.

Für die CSU werden der designierte bayerische Ministerpräsident und amtierende Finanzminister Markus Söder verhandeln sowie der Chef der Mittelstandsunion, Hans Michelbach. Die CDU entsendet den kommissarischen Bundesfinanzminister, Kanzleramtschef Peter Altmaier mit Finanzstaatssekretär Jens Spahn und Fraktionsvize Ralph Brinkhaus. Die SPD schickt Hamburgs Ersten Bürgermeister, Olaf Scholz, sowie den parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, Carsten Schneider. Am Abend werden sie berichten. Danach tagt sofort wieder die Sechserrunde. Sie werden das Fell des Bären dann verteilen.

Die Wunschlisten sind längst geschrieben. Vor allem die CSU hat einiges vor, stehen doch in diesem Jahr noch die Landtagswahlen in Bayern bevor. Derzeit ist die Partei noch weit von der für sie als natürlich angesehenen absoluten Mehrheit entfernt. Deshalb soll die Landesgruppe im Bund der Taktgeber für die Landespartei sein, stellte Seehofer in Seeon klar. "Je besser wir die kommenden Wochen gestalten, desto besser ...

