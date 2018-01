Liebe Leser,

eine gravierende Sicherheitslücke in Computer-Chips, von der auch Intel-Prozessoren in erheblichem Umfang betroffen sind, erregte Aufsehen bei den Investoren. Zudem sorgte ein Insiderverkauf von Konzernchef Brian Kraznich in Millionenhöhe Ende November für weitere Irritationen. Standen die Verkäufe etwa im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke, von der Intel bereits seit dem Sommer wusste?

Der Kurs reagierte im ersten Schritt mit Abschlägen von über 3 % auf die Berichte. ... (Stefan Klotter)

