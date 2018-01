Datum der Anmeldung:

28.12.2017



Aktenzeichen:

B9-197/17



Unternehmen:

WISAG Ground Service Frankfurt GmbH & Co. KG, WISAG Passage Service Frankfurt GmbH & Co. KG und WISAG Passage Service Holding GmbH & Co. KG (alle Deutschland); Erwerb des Geschäftsbereichs Bodenabfertigungsdienste von Acciona am Flughafen Frankfurt/Main



Produktmärkte:

Bodenabfertigungsdienste



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hessen