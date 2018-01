Der Rekordlauf an der Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss fortsetzen. Marktteilnehmer sprechen bereits von einer nachgeholten Jahresendrally. Nachdem der Dow-Jones-Index am Vortag erstmals in seiner Geschichte über 25.000 Punkten geschlossen und die letzten tausend Zähler im Rekordtempo gemeistert hat, scheinen Anleger noch immer nicht genug zu haben. Denn der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Zuletzt waren es die global überzeugenden Konjunkturdaten, die die jüngsten Höhenflüge nicht nur an der Wall Street initiiert haben. Im Handel ist von einer Beschleunigung des globalen Wachstums die Rede mit einer Verbesserung des Konsum- und Geschäftsklimas gleichermaßen. Diese Sicht der Dinge wird noch vor der Startglocke einer Bewährungsprobe unterworfen, denn dann wird der immens wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem Stellenaufbau um 180.000 im Schlussmonat 2017.

"Der Markt erkennt, dass es die Zentralbanken dieses Jahr mit der Straffung der Geldpolitik nicht eilig haben, die Wachstumsperspektiven ausgezeichnet sind und die Gewinnerwartungen der Analysten immer weiter steigen. Daher stehen die Börsenampeln auf grün", fasst Analyst Michael Sneyd von BNP Paribas die positive Stimmung unter Aktienanlegern zusammen. Dabei rückt der Energiebereich immer stärker in den Fokus. Börsianer raten zu einer Rückbesinnung auf Energiewerte im Jahresverlauf angesichts steigender Preise.

