Was ist los?

Die Aktien von Overstock (WKN:645086) legten im Dezember 2017 um 35,7 % zu, nach Angaben von S&P Global Market Intelligence. Im Großen und Ganzen erschloss sich der Online-Händler die wachsenden Märkte für Krypto-Währungen.

Und weiter?

Overstock ist ein bekannter Anwender von Blockchaintechnologien. Das Unternehmen akzeptiert seit 2014 Zahlungen auf Einzelhandelsebene in Bitcoin, und Overstocks eigene Forschung und Entwicklung von Blockchain-basierten Technologien hat eine neue Plattform für den Handel mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten geschaffen.



Daher ist es nicht überraschend zu sehen, dass Overstock-Aktien in einem Monat steigen, in dem die Bitcoin-Kurse knapp unter 20.000 US-Dollar pro Coin lagen, gegenüber 1.000 ...

