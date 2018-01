Der Konzern wurde zum 1. Januar in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wie es in einem am Freitag im saudischen Staatsanzeiger veröffentlichten Beschluss des Kabinetts heisst. Die neue AG nennt sich demnach nur noch Aramco. Saudi-Arabien will 2018 rund fünf Prozent des Unternehmens an die Börse bringen. Der Börsengang ...

