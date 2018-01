München - Anhaltend gute Konjunkturdaten auch über den Jahreswechsel verleihen den Aktienmärkten weiteren Rückenwind, so die Merck Finck Privatbankiers. Damit bleibe ein baldiger Test des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Allzeithochs vom November wahrscheinlich. Für Unterstützung könnten kommende Woche unter anderem deutsche Makrozahlen sorgen, wie die Auftragseingänge der Industrie im November am Montag und die entsprechende Industrieproduktion sowie die Handelsbilanz am Dienstag.

