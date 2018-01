BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Führungsriege erwartet keine langwierigen Sondierungen mit CDU und CSU über die Fortsetzung der Großen Koalition. Die angesetzten fünf Verhandlungsrunden "werden ausreichen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider dem Sender N24. "Wir werden seriös verhandeln. Man kennt sich über die Jahre auch", ergänzte der SPD-Politiker.

Am Sonntag kommen Union und SPD zu den ersten offiziellen Gesprächen zusammen. Am Donnerstag wollen die drei Parteien dann sehen, ob es für echte Koalitionsverhandlungen mit dem Ziel der Regierungsbildung reicht. Neuwahlen streben die Genossen nach Schneiders Worten nicht an. Die Attacken der CSU auf die SPD ließ Schneider an sich abperlen. "Ich nehme das nicht ernst. Ich halte das in weiten Teilen für Folklore und Klamauk."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte in einem Meinungsbeitrag angekündigt, die "linke Revolution" seit 1968 zu bekämpfen. Auch die Einladung von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban mit seiner kompromisslosen Haltung in der Flüchtlingspolitik ist ein Affront für die SPD. Bei den Wählern macht sich mittlerweile Ermüdung breit, ob des politischen Stillstands. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz büßen in Umfragen an Ansehen an. Im ARD-Deutschlandtrend halten nur 45 Prozent ein schwarz-rotes Bündnis für eine sehr gute oder gute Lösung. Sollten sich Union und Sozialdemokraten nicht einigen können, plädiert die Mehrheit für Neuwahlen.

January 05, 2018

