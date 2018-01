Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag bis am Mittag seinen Anstieg von dieser Woche fort. Der Leitindex SMI hat dabei die seit mehr als zehn Jahren bestehende Intraday-Bestmarke von 9'548,09 Punkten aus dem Sommer 2007 geknackt. In den zehn Jahren zwischen den beiden Höchstwerten hatte der SMI im März 2009 seinen Tiefpunkt erreicht. Seither hat er wieder rund 125% zugelegt. Dass das Erreichen einer neuen Bestmarke so lange gedauert hat, liegt vor allem daran, dass es sich um einen Kursindex handelt, bei welchem Dividenden nicht in die Berechnung einfliessen.

Gestützt werden die Kurse konkret von den guten Vorgaben aus den USA und aus Asien. In Händlerkreisen hiess es derweil aber auch, dass mit dem Rally von dieser Woche bereits reichlich Vorschusslorbeeren für die heute gut erwarteten US-Arbeitsmarktdaten verteilt worden seien. "Es kann deshalb schnell zu Gewinnmitnahmen kommen, auch wenn die Zahlen das erfüllen, was erwartet wird", so ein Kommentar.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,44% höher bei 9'551,57 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt bis zu diesem Zeitpunkt bei 9'557,06 Punkten (erreicht um 10.18 Uhr). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,46% auf 1'551,01 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,42% auf 10'938,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Plus und fünf im Minus.

Bei den SMI/SLI-Werten führen auch zum Mittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...