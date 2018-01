Canadian Solar hat den Verkauf von drei Solarkraftwerken in China über seine Tochter CSI New Energy Holding Co., Ltd. bekannt gegeben. Käuferin ist die Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Die Gesamtleistung der Anlagen beträgt 44,3 MWp. "Mit dem Verkauf dieser drei Kraftwerke haben wir nun insgesamt sieben Anlagen in China an Shenzhen Energy verkauft", berichtet Dr. Shawn Qu, Chairman und Chief Executive ...

