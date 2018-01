Frankfurt - Im Schlussquartal 2017 konnte der Primärmarkt für Euro-Corporate Bonds an die dynamische Entwicklung der vorangegangenen Quartale anknüpfen, berichten die Analysten der Helaba.Insbesondere der traditionell starke November habe dafür gesorgt, dass im vierten Quartal mit einem Emissionsvolumen von knapp 88 Mrd. Euro ein neuer Spitzenwert für ein Abschlussquartal erreicht worden sei. In der Summe sei im Gesamtjahr 2017 ein neues Rekordvolumen von knapp 361 Mrd. Euro platziert worden - ein Plus von 12% gegenüber dem Jahr zuvor. Auch die Anzahl der Emissionen habe mit knapp 600 Einzeltiteln eine bisher nie da gewesene Größenordnung erreicht.

