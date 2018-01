PALO ALTO (dpa-AFX) - Der PC-Hersteller HP Inc hat eine weltweite Rückruf-Aktion für Akkus von Notebooks wegen Brandgefahr gestartet. Die Akkus könnten sich überhitzen und Kunden gefährden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die von der Aktion betroffenen Batterien wurden etwa in den Modellen ProBook, Envy, Pavilion und ZBook fest verbaut, die zwischen Dezember 2015 und Dezember 2017 verkauft wurden.

Einen Wechsel und einen Ersatzakku bietet HP kostenlos an. Nutzer sollten deshalb unbedingt prüfen, ob ihre Geräte betroffen sind und den Akku in den Sicherheitsmodus versetzen. Laut "Heise online" dürften allerdings nur rund 0,1 Prozent der vertriebenen Systeme weltweit betroffen sein./gri/DP/jha

ISIN US40434L1052

AXC0110 2018-01-05/13:12