Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2054 USD und damit etwas weniger als am Morgen. Am Donnerstag war der Euro in Richtung eines Dreijahreshochs gestiegen, hatte dies aber knapp verfehlt. Gegenüber dem Schweizer Franken veränderte sich der Eurokurs am Freitagvormittag kaum. Die Gemeinschaftswährung kostete ...

