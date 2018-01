Zürich/Bern (ots) -



Im Rahmen einer Konferenz mit rund 250 geladenen Teilnehmenden

wird am 15. Februar an der Universität Bern der Schweizer Ableger des

Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) lanciert.



Thema der Konferenz ist die Suche nach konkreten Ideen und Lösungen

zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs*) in und

durch die Schweiz. Teilnehmende der Konferenz sind geladene

Vertreterinnen und Vertreter bzw. Entscheidungsträgerinnen und

-träger aus Wissenschaft, Forschung, Think-Tanks, Regierungen,

Verwaltungen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Wirtschaft sowie

internationalen Organisationen.

Detailliertes Konferenz-Programm:

https://www.sdsn.ch/launch-conference.

Zur Information der Medien und der Öffentlichkeit zu SDSN

Switzerland und zum Anlass laden wir Sie an unsere Medienorientierung

ein:



Datum/Zeit: Donnerstag 15. Februar, 11.30 - 12.30 Uhr

Ort: Universität Bern, UniS, Hörsaal A003, Schanzeneckstrasse 1, Bern



Die Co-Chairs Océane Dayer und Urs Wiesmann von SDSN Switzerland

informieren (F+D) über das Projekt SDSN Switzerland:

«Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung in der Schweiz;

der Beitrag von SDSN Switzerland». Anschliessend Fragen und

Diskussion.



Die beiden Co-Chairs stehen den Medien bis um 15 Uhr für

Interviews und Aufnahmen zur Verfügung.



