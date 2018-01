Deutsche Titel wie die Commerzbank laufen schon einige Zeit steil aufwärts und erreichten zuletzt markante Widerstandsniveaus. Im Falle der Commerzbank war dies der EMA 200 und sorgte für einen kleinen Dämpfer. Doch so tief reichte der Pullback gar nicht, lediglich die Marke von 12,40 Euro wurde gestreift. Am Donnerstag ist die Aktie wieder an ihre alten Hochs aus Ende Dezember angestiegen und attackiert jetzt erneut den 200-Tage-Durchschnitt. Möglicherweise folgen bereits viel früher ein Ausbruch und ein entsprechendes Kaufsignal auf mittelfristiger Basis.

Rally in 2018 möglich

Ausgehend von dem noch zu überwindenden Deckel um den EMA 200 bei derzeit 12,95 Euro und einem noch nicht vollzogenen Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...