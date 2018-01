FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa nehmen bis zum Freitagmittag an Fahrt auf. Die Anleger warten nicht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr MEZ ab, sondern kaufen gleich am Morgen. Der deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallene ADP-Bericht am Vortag hat die Messlatte für den offiziellen Arbeitsmarktbericht bereits höher gelegt. Der DAX notiert gegen Mittag 1,1 Prozent höher bei 13.312 Punkten. Damit ist der Index aus der jüngsten Seitwärtsbewegung im Bereich 12.850 bis 13.200 Punkten nach oben ausgebrochen. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1 Prozent auf 3.603 Punkte zu. Damit setzen die Indizes den Schwung vom Vortag fort, zusätzlich gestützt durch das erstmalige Überschreiten der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke im Dow-Jones-Index.

Derweil haben die Verbraucherpreise aus der Eurozone eine gegenüber dem Vormonat leicht sinkende Teuerung angezeigt. Die Kernrate lag zudem unter den Prognosen. Damit bleibt der Druck auf die EZB-Geldpolitik in Richtung Zinswende recht schwach. Im Verlauf des Vormittags bröckelte der Euro gegen den Dollar etwas ab, wovon DAX & Co profitierten.

Analysten kehren an die Schreibtische zurück

Unternehmensmeldungen sind in den ersten Tagen des Jahres noch Mangelware. In den kommenden Wochen dürften dann allerdings die 2017er Unternehmenszahlen neue Erkenntnisse über die Geschäftsentwicklung liefern. Dabei dürfte an der Börse vor allem auf die Ausblicke geschaut werden.

Bayer führen den DAX mit einem Plus von 3,3 Prozent an. Eine Fülle guter Nachrichten treibt dabei den Kurs, vor allem die Aussicht auf eine deutlich unkompliziertere Durchführung der Übernahme von Monsanto. "Die Citigroup geht zum Beispiel davon aus, dass alles schon im ersten Quartal in trockene Tücher kommen konnte", sagt ein Händler. Wie sehr regulatorische Unsicherheiten aber die Kurse bremsen könnten, habe der Markt am Beispiel Linde-Praxair gesehen: "Die Erleichterungsrally fand erst danach statt". Bei Bayer sei diese Rally nun möglich, da das Unternehmen nach einem Bericht der New York Post bereit sei, sich von einigen US-Aktivitäten - falls nötig - trennen zu wollen.

Im übrigen sind es in erster Linie die Analysten, die die Kurse bewegen. So waren die Auguren bei JP Morgan nach Aussage aus dem Handel vor allem bei den Automobilwerten und den Zulieferern aktiv. So profitieren Hella von einer Hochstufung auf "Overweight" und legen um 4,9 Prozent zu. Auf der anderen Seite sind die Experten etwas vorsichtiger gegenüber VW eingestellt. Sollten hier ihre Kunden verkaufen, könnte dem ein Kaufinteresse aus dem Haus der Deutschen Bank gegenüberstehen, die die Aktie auf "Kaufen" hochgenommen haben soll. VW legen 2,7 Prozent zu.

Bryan Garnier hat Henkel (plus 1,2 Prozent) auf die Top-Pick-Liste genommen. Im MDAX profitieren Uniper (plus 1,8 Prozent) von einer Hochstufung durch UBS auf "Buy". Merrill Lynch hat über Dialog Semiconductor den Daumen gesenkt, die Aktie verliert nach der Abstufung auf "Underperform" 3,2 Prozent. Siemens bleiben mit plus 0,9 Prozent leicht hinter dem Markt zurück. Für Barclays ist Siemens unter allen beobachteten das Unternehmen, das am stärksten von steigenden Lohnkosten in Deutschland betroffen wäre.

In London steigen Anglo American um 0,7 Prozent auf 1.616 Pence. Die Aktie ist für Jeferies ein Kauf mit einem Kursziel von 2.000 Pence. An der Börse notiert sie aktuell 1 Prozent höher bei 1.622.

Gold mit beeindruckendem Aufwärtstrend

Während in den Medien die Kryptowährungen gern als das neue Gold bezeichnet werden, erlebt das Edelmetall seit Mitte Dezember eine Renaissance. Die Feinunze kostete am 12. Dezember noch 1.240 Dollar und ist seitdem um über 6 Prozent gestiegen. Charttechnisch läuft Gold momentan in ein Dreieck mit einer oberen Begrenzung bei 1.354 Dollar hinein. Ein Blick zurück zeigt, dass das Edelmetall in den vergangenen beiden Jahren jeweils zum Jahresstart deutlicher zulegen konnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.602,91 0,95 34,03 2,82 Stoxx-50 3.225,09 0,70 22,30 1,49 DAX 13.312,03 1,09 144,14 3,05 MDAX 26.869,30 0,45 120,47 2,55 TecDAX 2.624,76 0,09 2,38 3,78 SDAX 12.231,04 0,53 63,92 2,90 FTSE 7.720,89 0,33 25,01 0,43 CAC 5.461,70 0,89 48,01 2,81 Bund-Future 161,64 -0,04 -0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.12 Uhr Do, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,2053 -0,08% 1,2062 1,2068 +0,3% EUR/JPY 136,51 +0,12% 136,35 136,17 +0,9% EUR/CHF 1,1773 +0,02% 1,1771 1,1768 +0,5% EUR/GBP 0,8896 +0,02% 0,8895 1,1227 +0,1% USD/JPY 113,27 +0,20% 113,05 112,85 +0,6% GBP/USD 1,3547 -0,11% 1,3562 1,3547 +0,3% Bitcoin BTC/USD 16.123,23 +6,09% 15.099,00 14.652,31 12,25 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,43 62,01 -0,9% -0,58 +1,7% Brent/ICE 67,45 68,07 -0,9% -0,62 +1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,92 1.322,70 -0,4% -5,79 +1,1% Silber (Spot) 17,16 17,23 -0,4% -0,07 +1,3% Platin (Spot) 963,00 964,00 -0,1% -1,00 +3,6% Kupfer-Future 3,23 3,25 -0,6% -0,02 -1,8% ===

