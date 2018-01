Frankfurt - Der Weizenpreis an der CBOT gab gestern leicht nach, steht aber dennoch vor dem dritten Wochengewinn in Folge, berichten die Analysten der Commerzbank. Hintergrund seien mögliche Frostschäden in den Winterweizenanbaugebieten im Mittleren Westen der USA. Denn während sich im Nordosten der USA der Schnee inzwischen meterhoch auftürme, liege in einigen US-Bundesstaaten zu wenig Schnee, der die Weizenpflanzen vor dem Frost schützen könnte.

