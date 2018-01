Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im November leichte Kursgewinne, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Der MSCI World-Index habe um 1,4 Prozent in lokaler Währung zugelegt, jedoch 0,4 Prozent auf Euro-Basis verloren. Europäische Aktien hätten in Summe schwächer tendiert, während die Börsen in den USA und Japan erneut überdurchschnittliche Kursteigerungen erzielt hätten. Die wachsende Hoffnung auf eine US-Steuerreform habe die US-amerikanischen Börsen unterstützt, während die Unsicherheit im Hinblick auf die Regierungsbildung in Deutschland die europäischen Aktienmärkte belastet habe.

