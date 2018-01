Wien - China-Fonds legten im Vorjahr mehr als 44 Prozent zu, bezüglich ihrer Entwicklung 2018 sind die Meinungen allerdings geteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Was sich bereits Ende November abgezeichnet habe, stehe nun fest: Von den 56 Regionen- und Branchenfonds, die in den FIAP-Fondsindices des Fondsdatenspezialisten Mountain View abgebildet würden, hätten die beiden China-Kategorien ("China" und "Großchina") mit jeweils knapp mehr als 44 Prozent Jahresperformance am besten abgeschnitten, womit sich die Frage stelle, wie es im Reich der Mitte weiter gehe.

