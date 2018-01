Wien - Der Fondsanbieter Fidelity International baut seine Präsenz in der Volksrepublik China aus, so die Experten von "FONDS professionell".Das Haus lege zwei neue Fonds speziell für den Vertrieb in Festlandchina auf: Einen Aktienfonds, der auf die am Inlandsmarkt gehandelten A-Titel setze, sowie einen Rentenfonds. Fidelity habe vor einem Jahr als erster ausländischer Asset Manager die Lizenz als privater Vermögensverwalter erhalten. Die neuen Produkte dürften an institutionelle Investoren und sehr vermögende Privatanleger verkauft werden, habe das Haus mitgeteilt.

