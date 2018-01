Unser Jahresendtrade " Platin: Kaufsignal! " befindet sich mittlerweile kräftig im Plus! Nachdem das Edelmetall kurz vor dem Jahreswechsel auch noch die 35-Tage Linie nach oben knacken konnte, zog der Kurs in den ersten Handelstagen des neuen Jahres weiter kräftig an und notiert am ...

