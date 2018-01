Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen. In Russland bleiben die Börsen wegen des orthodoxen Weihnachtsfestes geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.731,10 +0,27% +2,06% Euro-Stoxx-50 3.600,11 +0,88% +2,74% Stoxx-50 3.224,27 +0,67% +1,46% DAX 13.301,35 +1,01% +2,97% FTSE 7.719,85 +0,31% +0,42% CAC 5.457,96 +0,82% +2,74% Nikkei-225 23.714,53 +0,89% +4,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,63% -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,38 62,01 -1,0% -0,63 +1,6% Brent/ICE 67,38 68,07 -1,0% -0,69 +1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,33 1.322,70 -0,4% -5,37 +1,1% Silber (Spot) 17,17 17,23 -0,4% -0,06 +1,4% Platin (Spot) 963,75 964,00 -0,0% -0,25 +3,7% Kupfer-Future 3,23 3,25 -0,6% -0,02 -1,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Rekordlauf an der Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss fortsetzen. Marktteilnehmer sprechen bereits von einer nachgeholten Jahresendrally. Nachdem der Dow am Vortag erstmals über 25.000 Punkten geschlossen und die letzten tausend Zähler im Rekordtempo gemeistert hat, scheinen Anleger noch immer nicht genug zu haben. Zuletzt waren es die global überzeugenden Konjunkturdaten, die die jüngsten Höhenflüge nicht nur an der Wall Street initiiert haben. Im Handel ist von einer Beschleunigung des globalen Wachstums die Rede mit einer Verbesserung des Konsum- und Geschäftsklimas. Diese Sicht der Dinge wird noch vor der Startglocke einer Bewährungsprobe unterworfen, denn dann wird der immens wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Der Markt erkenne, dass es die Zentralbanken mit der Straffung der Geldpolitik nicht eilig hätten, die Wachstumsperspektiven ausgezeichnet seien und die Gewinnerwartungen immer weiter stiegen, heißt es. Dabei rückt der Energiebereich immer stärker in den Fokus. Börsianer raten zu einer Rückbesinnung auf Energiewerte im Jahresverlauf angesichts steigender Preise.

Bei Sonic sank der Umsatz, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte aber deutlicher als erwartet. Die Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen Handel um 6,6 Prozent, zeigt sich sich vorbörslich aber noch inaktiv.

Der Kurs von Jetblue Airways reagiert bislang nicht auf die Pläne des Unternehmens, die Belegschaft von der Steuerersparnis profitieren zu lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- DE/Ryanair Holdings plc, Pilotengewerkschaft VC spricht über

Arbeitsbedingungen mit dem Management

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +228.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -49,8 Mrd USD zuvor: -48,7 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 57,4 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen nehmen Fahrt auf. Anleger warten nicht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ab, sondern kaufen gleich am Morgen. Damit ist der DAX aus der jüngsten Seitwärtsbewegung im Bereich 12.850 bis 13.200 Punkten nach oben ausgebrochen. Die Indizes setzen den Schwung des Vortag fort, zusätzlich gestützt durch das erstmalige Überschreiten der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke im Dow. Derweil haben die Verbraucherpreise aus der Eurozone eine gegenüber dem Vormonat leicht sinkende Teuerung angezeigt. Damit bleibt der Druck auf die EZB-Geldpolitik in Richtung Zinswende recht schwach. Im Verlauf des Vormittags bröckelte der Euro gegen den Dollar etwas ab, wovon DAX & Co profitierten. Bayer führen den DAX mit einem Plus von 3,3 Prozent an. Eine Fülle guter Nachrichten treibt dabei den Kurs, vor allem die Aussicht auf eine deutlich unkompliziertere Durchführung der Übernahme von Monsanto. Nach Aussage aus dem Handel war JPM vor allem bei den Automobilwerten und den Zulieferern aktiv. So profitieren Hella von einer Hochstufung und legen um 4,9 Prozent zu. Auf der anderen Seite sind die Experten etwas vorsichtiger gegenüber VW eingestellt. Die Dt. Bank hat den Wert jedoch hochgenommen. VW legen 2,7 Prozent zu. Bryan Garnier hat Henkel (plus 1,2 Prozent) auf die Top-Pick-Liste genommen. Siemens bleiben mit plus 0,9 Prozent leicht hinter dem Markt zurück. Für Barclays ist Siemens unter allen beobachteten das Unternehmen, das am stärksten von steigenden Lohnkosten in Deutschland betroffen wäre. In London steigen Anglo American um 0,7 Prozent. Die Aktie ist für Jeferies ein Kauf.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.12 Uhr Do, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,2048 -0,11% 1,2062 1,2068 +0,3% EUR/JPY 136,40 +0,04% 136,35 136,17 +0,8% EUR/CHF 1,1765 -0,05% 1,1771 1,1768 +0,5% EUR/GBP 0,8890 -0,05% 0,8895 1,1227 0% USD/JPY 113,21 +0,15% 113,05 112,85 +0,5% GBP/USD 1,3552 -0,07% 1,3562 1,3547 +0,3% Bitcoin BTC/USD 15.974,51 +5,11% 15.099,00 14.652,31 11,21

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank guter Vorgaben von der Wall Street ist es an den meisten Börsen nach oben gegangen. Gute Konjunkturdaten ließen den Dow erstmals die Marke von 25.000 Punkten überwinden, was US-Präsident Trump zu kühnen Träumen veranlasste: Er rief als nächstes Ziel für den Index 30.000 Punkte aus. In Asien lag derweil die Börse in Seoul vorne, angetrieben von der Wiederannäherung Süd- und Nordkoreas. Der Kospi gewann 1,3 Prozent, nachdem die beiden koreanischen Staaten für den 9. Januar Gespräche vereinbart hatten. Etwas hinter hinkten die chinesischen Börsen, Hongkong drehte gar knapp ins Minus. Auf Taiwan verbuchte der Taiex den höchsten Stand seit 28 Jahren. Kräftig nach oben ging es für die Aktien chinesischer Brauereikonzerne an der Börse in Hongkong, nachdem China Resources Beer deutliche Preiserhöhungen von 10 bis 20 Prozent angekündigt hatte. China Resources verteuerten sich um 8,8 Prozent. Tsingtao stiegen um 10 Prozent. Aktien chinesischer Immobilienkonzerne erfreuten sich ebenfalls lebhafter Nachfrage. China Vanke sprangen auf Rekordhoch. Das Unternehmen plant den Kauf von 20 Einkaufszentren. In Australien waren erneut die Aktien von Bergbaukonzernen gefragt. Darüber hinaus erholten sich dank guter Vorgaben des US-Sektors die Aktien der großen australischen Banken. Am japanischen Aktienmarkt profitierten Aktien der exportorientierten Automobilbranche vom nachgebenden Yen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen tendieren zum Wochenschluss stabil. Während die globalen Konjunkturdaten für stabiles Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten stehen, ist die Nachfrage stabil. In den anstehenden Wochen könnte ein Angebotsüberhang die gute Nachfrage befriedigen, von daher rechnen Marktstrategen auch in den kommenden Tagen mit stabilen Preisen am Markt für Kreditausfallversicherungen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RIB Software übernimmt Exactal Group nun komplett

Der CAD-Softwareentwickler RIB Software übernimmt die Exactal Group Limited nach der Anteilsaufstockung im November nun komplett. Wie das Tec-DAX-Unternehmen am Freitag mitteilte, ist der Kaufpreis für den Anbieter von Bau- und Kalkulationssoftware vollständig mit eigenen Aktien bezahlt worden. Im Herbst 2017 hatte die RIB Software SE ihren Anteil an der Exactal auf 75 von zuvor 25 Prozent aufgestockt.

Nordex erhält Auftrag aus Spanien

Der Windanlagenbauer Nordex hat im Dezember einen Auftrag des Energieversorgers Gas Natural Fenosa Renovables über 58 Turbinen der Baureihe AW132/3300 erhalten. Der Lieferumfang beinhaltet die Errichtung von sechs Windparks und den mehrjährigen Service der Anlagen, wie die Nordex SE mitteilte. Die Errichtung der ersten Turbinen startet im Sommer 2018. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Autozulieferer Bosal verkauft zwei Geschäftsbereiche

Der niederländische Autozulieferer Bosal hat im Zuge seiner Umstrukturierung zwei weitere Geschäftsbereiche verkauft, um Verbindlichkeiten zu tilgen und eine gesunde Fremdkapitalquote herzustellen. Die Geschäftsbereiche "Automotive Carrier and Protections Systems" (ACPS) und "Anhängevorrichtungen für den Zubehörmarkt" werden beide an die transatlantische Investmentgesellschaft Towerbrook Capital Partners veräußert.

MCP Capital verkauft deutsche Studentenwohnungen an US-Investor

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 07:21 ET (12:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.