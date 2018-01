Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck im Euroraum lässt nach - Kerninflation bleibt stabil

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Dezember leicht nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 1,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten diesen Rückgang erwartet. Im November hatten die Verbraucherpreise mit einer Rate von 1,5 Prozent zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, blieb im Dezember stabil.

Italien wächst - aber sinken auch die Schulden?

Italien, eines der am stärksten verschuldeten Länder Europas, steht wieder am Scheideweg. Das Wachstum hat sich endlich beschleunigt und die Sanierung der Banken ist am Laufen. Doch die für Anfang März angesetzten nationalen Wahlen rücken die Schulden Italiens von fast 135 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wieder ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.

Merkel und Schulz verlieren bei Wählern deutlich an Ansehen

Vor dem Auftakt der Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition büßen sowohl SPD-Chef Martin Schulz als auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an Zustimmung ein. Nur noch 53-Prozent der Wähler würden eine vierte Amtszeit Merkels begrüßen, wie aus dem neuen ARD-Deutschlandtrend hervorgeht. 45 Prozent meinen dagegen, Merkel solle sich auf das politische Altenteil zurückziehen.

SPD rechnet mit kurzen Sondierungen

Die SPD-Führungsriege erwartet keine langwierigen Sondierungen mit CDU und CSU über die Fortsetzung der Großen Koalition. Die angesetzten fünf Verhandlungsrunden "werden ausreichen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider dem Sender N24. "Wir werden seriös verhandeln. Man kennt sich über die Jahre auch", ergänzte der SPD-Politiker.

Schwesig sieht "große Skepsis" in der SPD zu Koalition mit Union

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat vor den Sondierungsgesprächen mit der Union das Zustandekommen einer erneuten großen Koalition als offen dargestellt. "Klar ist, dass es eine große Skepsis in der SPD gibt für eine erneute große Koalition. Ich teile diese Skepsis", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im ZDF-"Morgenmagazin". Ab Sonntag wolle man intensiv "von morgens bis abends" verhandeln, um zu sehen, was es an Gemeinsamkeiten gebe, "und reichen die, um eine stabile Regierung zu bilden".

Keine Hinweise auf Sicherheitslecks bei Regierungsrechnern

Die Sicherheitslücken bei Computerchips haben offenbar noch nicht zu Hackerangriffen auf die Netze der Bundesregierung geführt. "Uns ist bislang nicht bekannt, dass eine entsprechende Schutzlücke ausgenutzt wurde im Rahmen eines Angriffsszenarios gegen das Regierungs-Kommunikationsnetz", sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, am Freitag in Berlin. Ob es zu einem Austausch der Hardware kommen müsse, könne er heute noch nicht sagen, erklärte Dimroth.

Gabriel trifft türkischen Außenminister Cavusoglu in Goslar

Im Zuge jüngster Anzeichen einer Entspannung in der Krise zwischen Deutschland und der Türkei wird Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Samstag mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu zusammenkommen. Wie das Auswärtige Amt bekanntgab, empfängt Gabriel seinen türkischen Amtskollegen "zu einem Besuch und Gesprächen in seiner Heimatstadt Goslar".

Klitschko setzt weiter auf Sanktionen gegen Russland

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat eine weitere Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts gefordert. "Meiner Meinung nach haben die Sanktionen eine starke Wirkung", sagte Klitschko in einem Statement bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon. Die Sanktionen müssten "weiter verlängert" werden, verlangte er.

Finanzministerium: Maßnahmen zu Kassenmanipulation verzögern sich nicht

Das Bundesfinanzministerium ist der Befürchtung entgegengetreten, die von der großen Koalition beschlossenen Maßnahmen gegen Manipulationen bei Registrierkassen könnten wegen technischer Probleme nicht wie geplant umgesetzt werden. "Von Verzögerungen im Hinblick auf den gesetzlich vorgesehenen Anwendungszeitpunkt 1. Januar 2020 kann keine Rede sein", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg.

Italien/Verbraucherpreise Dez vorl. +0,4% gg Vm, +0,9% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Dez PROG: +0,2% gg Vm, +0,8% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Nov +0,6% gg Vm, +2,8% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Nov PROG: +0,3% gg Vm, +2,4% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Nov unverändert gg Vm, +2,1% gg Vj

Brasilien Industrieproduktion Nov +0,2% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Nov +4,7% gg Vorjahr - IBGE

Taiwan Verbraucherpreise Dez +1,21% gg Vorjahr (PROG +0,5%)

