ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 10 auf 9,85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Arie passte das Kursziel für den deutschen Versorger in einer am Freitag vorliegenden Studie an sein aktualisiertes Bewertungsmodell für die frühere Kraftwerkstochter Uniper an. Er geht davon aus, dass Eon seine verbleibenden Aktien für 22 Euro an den Fortum-Konzern abgeben wird./tih/das

Datum der Analyse: 05.01.2018

