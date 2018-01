Wien - Die Bereitschaft von Investoren, ihr Geld in Fonds anzulegen, hat 2017 sprunghaft zugelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Das würden die aktuellen Zahlen der europäischen Fondsvereinigung EFAMA belegen. In den ersten drei Quartalen 2017 hätten Anleger weltweit netto 1,88 Billionen Euro an neuem Geld in Investmentfonds geparkt. Das sei mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. 2016 seien es in den ersten drei Quartalen nur rund 792 Milliarden Euro an neuen Zuflüssen gewesen.

