SHS stärkt Netzwerkaktivitäten in den USA - André Zimmermann übernimmt Verantwortung für internationales Business Development

DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement / Schlagwort(e): Expansion/Private Equity SHS stärkt Netzwerkaktivitäten in den USA - André Zimmermann übernimmt Verantwortung für internationales Business Development 05.01.2018 / 14:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Tübingen, 05.01.2018. André Zimmermann hat die Verantwortung für die internationalen Netzwerkaktivitäten des Tübinger Medizintechnikinvestors SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH übernommen. Der Schwerpunkt des internationalen Business Development von SHS liegt auf dem US-amerikanischen Healthcare-Markt. SHS beteiligt sich an Healthcare-Unternehmen im deutschsprachigen Raum und ist Spezialist für Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen.

Den Healthcare-Markt in den USA schätzt SHS als besonders attraktiv ein. "Der US-Markt ist sehr groß, dynamisch, offen für Innovationen und bietet unseren Portfolio-Unternehmen viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ziel der Netzwerkerweiterung ist vor allem, unseren Portfolio-Unternehmen und auch allen künftigen Beteiligungen den Zugang zum US-Markt zu erleichtern, insbesondere in den Bereichen Medizintechnik und Diagnostik. André Zimmermann hat hier viel Erfahrung und große Expertise. Er wird dafür zuständig sein, unsere Kontakte in den USA weiter auszubauen", kommentiert Hubertus Leonhardt, geschäftsführender Gesellschafter bei SHS. Präsenz auf dem US-Markt ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines Medizintechnikunternehmens. Damit der Markteintritt gelingt, ist vor allem der Zugang zu den richtigen Kontakten entscheidend. "Ich möchte dazu beitragen, dass die Unternehmen aus unserem Portfolio es noch leichter haben, in den USA erfolgreich zu sein. Dazu setzen wir auf unser bewährtes Netzwerk und bauen kontinuierlich neue Kontakte auf. Ich freue mich auf die neue Aufgabe", sagt André Zimmermann, Partner bei SHS. Von Tübingen aus wird Zimmermann als Hauptansprechpartner und Kontaktpunkt vor allem für Multiplikatoren, Investoren und große US-Medizintechnik-Unternehmen fungieren und das SHS-Netzwerk in den USA stetig erweitern. Zimmermann wird die Aufgabe zusätzlich übernehmen und bleibt wie bisher für die Auswahl und Weiterentwicklung von Portfoliounternehmen sowie für Kooperationen mit Krankenkassen und Verbänden zuständig. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank, studierte und promovierte Zimmermann in Molekularbiologie und studierte gleichzeitig Wirtschaftswissenschaften. Er ist seit 2002 als Beteiligungsmanager bei SHS, seit 2010 ist er Partner.

In den USA liegt derzeit minimalinvasive Chirurgie oder Robotik in der Medizintechnik im Trend - ein Bereich, in dem SHS schon seit längerem aktiv ist. Beteiligt ist der Tübinger Investor etwa am Herzklappenreparaturspezialisten CoreMedic, am Roboterchirurgieunternehmen AOT sowie an Tyromotion, einem Spezialist für robotik- und computergestützte Rehabilitationsgeräte.

Ein Foto von André Zimmermann finden Sie hier.

Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestor unterstützt die 1993 gegründete SHS das Wachstum ihrer Portfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischen Themen oder beim Eintritt in weitere Märkte. Zu den deutschen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa der European Investment Fund, berufsständische Versorgungswerke, Pensionsfonds, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Derzeit investiert die AIFM-registrierte Gesellschaft aus der vierten Fondsgeneration, für die Anleger 125 Millionen Euro bereitgestellt haben. Das Eigenkapital-Investment beträgt bis zu 20 Millionen Euro. Transaktionen im mittleren zweistelligen Millionenbereich können gemeinsam mit einem Netzwerk von Ko-Investoren umgesetzt werden. Geschäftsführende Partner bei SHS sind Reinhilde Spatscheck, Dr. Bernhard Schirmers, Hubertus Leonhardt und Uwe Steinbacher.

Weitere Informationen: http://www.shs-capital.eu

Interesse an regelmäßigen Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter! http://www.shs-capital.eu/newsletter/

Pressekontakt:

Dr. Reinhard Saller Ira Wülfing Kommunikation GmbH Tel.: +49 (0) 89 2000 3038 Fax: +49 (0) 89 2000 3040 shs@wuelfing-kommunikation.de www.wuelfing-kommunikation.de

05.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

643291 05.01.2018

AXC0121 2018-01-05/14:28