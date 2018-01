IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: Australien erlaubt Export von Cannabisprodukten

Vancouver (British Columbia), 5. Januar 2018. MYM Nutraceuticals Inc. (CSE: MYM) (MYM) freut sich bekannt zu geben, dass Australien das Exportverbot für Cannabisprodukte im Februar 2018 aufheben und den weltweiten Export von auf Cannabis basierenden Behandlungen wie Öle, Pflaster, Sprays, Lutschtabletten und Pillen erlauben wird. Die australische Bundesregierung hat sich hohe Ziele gesteckt und möchte Australien zum größten Produzenten medizinischer Cannabisprodukte der Welt machen.

Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt sagte: Wir möchten der weltweit größte Lieferant von medizinischem Cannabis werden. Eine der Bedingungen für die Erteilung einer Exportlizenz sieht vor, dass medizinisches Cannabis zuerst australischen Patienten verfügbar gemacht wird. Die Branche unterstützt dies. Australische Patienten haben Vorrang. Hinsichtlich des Zugangs zu medizinischem Cannabis gibt es nun keine behördlichen Barrieren mehr.

Das sind gute Nachrichten für MYM, da es mit Solaris Nutraceuticals über ein australisches Joint-Venture-Unternehmen verfügt, das sich zurzeit in der Bewertungsphase des Lizenzierungsprozesses befindet, um eine 1,2 Millionen Quadratfuß große Gewächshausanlage zu errichten, die die größte Einrichtung zur Herstellung von Cannabis in Australien werden soll. MYM geht davon aus, dass der Export von Cannabisprodukten aus Australien ein großes Geschäft sein wird und sogar die Inlandsverkäufe übertreffen könnte.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfügt über zwei Produktionsprojekte in Quebec, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß (ca. 139.355 m²) umfassen werden. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

Über Solaris Nutraceuticals Inc.

Solaris Nutraceuticals ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Sydney (Australien). Es hat einen Antrag eingereicht und plant gemeinsam mit dem australischen Amt für Arzneimittelkontrolle (Office of Drug Control) die Errichtung einer 1,2 Millionen Quadratfuß großen Gewächshausanlage mit einem Bereich für die Cannabisproduktion und einem medizinischen Forschungszentrum in der Region Northern Rivers in New South Wales (Australien). Die Mission von Solaris besteht darin, umweltfreundliches, sonnengereiftes medizinisches Cannabis zu liefern sowie Arzneimittel und Behandlungen für die Schmerzlinderung und andere medizinische Zustände zu entwickeln. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Innovationen gerichtet, die Verbesserungen in puncto Qualität, Konsistenz und Kosten von Arzneimitteln für unsere Kunden fördern, unterstützen und begünstigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.solarisnutraceuticals.com.

