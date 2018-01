WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Dezember zum zweiten Mal infolge unverändert auf dem tiefsten Stand seit fast 17 Jahren geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Schon seit Oktober war die Arbeitslosigkeit derart niedrig - davor zuletzt im Dezember 2000.

Experten hatten mit der unveränderten Quote im Dezember gerechnet. Angesichts der geringen Arbeitslosigkeit sprechen einige Fachleute von Vollbeschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt./tos/bgf/jha/

