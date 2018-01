WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat im Dezember weniger Stellen geschaffen als erwartet. Wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, kamen außerhalb der Landwirtschaft 148 000 Stellen hinzu. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 190 000 Jobs erwartet. Zudem wurde der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten Oktober und November um insgesamt 9000 Stellen niedriger ausgewiesen als bisher ermittelt./jsl/tos/jha/

AXC0126 2018-01-05/14:41