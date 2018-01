Wien - Fidelity International hat mit Bart Grenier einen neuen globalen Asset-Management-Chef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Das berichte das Branchenportal Citywire. In dieser neu geschaffenen Position solle er die Investment-Management-Ressourcen des Unternehmens ausbauen und weiterentwickeln. Grenier sei seit Mitte 2017 in der Abteilung Personal Investing als Chef für Investment Solutions & Innovation tätig gewesen. In der Sparte würden Privatanlegern Dienste wie Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung und Maklerlösungen angeboten. Grenier sei zuvor bei der Boston Company AM beschäftigt gewesen, habe aber bereits zwischen 1991 und 2005 für Fidelity gearbeitet.

