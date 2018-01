Wien - Die Zinsen werden auf ewig niedrig bleiben, der Bitcoin hat sein maximales Hoch noch lange nicht erreicht, und die Aktien-Angst der Deutschen ist gefährlich, so die Experten von "FONDS professionell".Was stecke hinter dem Bitcoin-Boom? Für Bert Flossbach, Gründer und Fondsmanager der Investmentgesellschaft Flossbach von Storch, sei die Sache klar: "Die Kryptowährung profitiert davon, dass andere Währungen durch die anhaltend niedrigen Zinsen viel Vertrauen verloren haben", sage der Chefnavigator des FvS Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430) respektive des "Portfolio-Klons" FvS Multiple Opportunities II (ISIN LU0952573482/ WKN A1W17Y) im Gespräch mit dem "Handelsblatt". Anders als einige seiner Zunftkollegen spreche er Bitcoin und Co. einen gewissen Charme nicht ab: "Es scheint so, als würde sich die digitale Währung etablieren."

